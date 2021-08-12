12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы - 1175 пациентов с COVID-19, выписаны - 1350. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 457 422 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 451 598 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 766 тестов. Всего в стране проведено 7 483 668 тестов.

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