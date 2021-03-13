13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1182 пациента с COVID-19, выписан 1321. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 301 328 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 292 186 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2087 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 19 484 теста. Всего в стране проведено 5 082 735 тестов.-0-