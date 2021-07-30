Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Лукашенко о вакцинации: в Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1184 пациента с COVID-19, выписаны 1112. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 445 048 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 439 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 168 тестов. Всего в стране проведено 7 276 318 тестов.
Более 1,38 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 947,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-