8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1184 пациента с COVID-19, выписаны 1243. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 707 714 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 700 871 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5699 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 197 тестов. Всего в стране проведено 11 184 892 теста.-0-