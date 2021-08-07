7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1169. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 452 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 447 059 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3523 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 239 тестов. Всего в стране проведено 7 406 823 теста.

Более 1,440 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,087 млн - прошли полный курс вакцинации. -0-