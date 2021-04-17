17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1384 пациента с COVID-19, выписан 1401. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 342 923 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 333 373 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 379 тестов. Всего в стране проведено 5 647 213 тестов. -0-