19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1387 пациентов с COVID-19, выписаны 1363. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 719 485 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 712 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5866 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31 543 теста. Всего в стране проведено 11 389 140 тестов.-0-