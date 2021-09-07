7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1419 пациентов с COVID-19, выписаны 1136. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 493 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 485 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3859 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8063 теста. Всего в стране проведено 7 921 679 тестов.-0-