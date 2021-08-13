13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1425 пациентов с COVID-19, выписаны 1426. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 458 847 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 453 024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.



За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.



За минувшие сутки выполнено 19 356 тестов. Всего в стране проведено 7 503 024 теста.





Более 1,49 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,18 млн - прошли полный курс вакцинации.-0-