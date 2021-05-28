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28 мая 2021, 15:10

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1434 пациента с COVID-19, выписаны 1490

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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1434 пациента с COVID-19, выписаны 1490. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 391 637 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 382 167 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2821 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 543 теста. Всего в стране проведено 6 286 097 тестов.-0-

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