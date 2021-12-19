19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1456 пациентов с COVID-19, выписаны 1754. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 684 628 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 676 388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5385 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 25 581 тест. Всего в стране проведено 10 821 178 тестов. -0-