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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1482 пациента с COVID-19, выписаны 1469. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 293 103 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 283 508 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2020 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 19 523 теста. Всего в стране проведено 4 971 502 теста.-0-