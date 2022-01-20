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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1618 пациентов с COVID-19, выписаны 1726. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 721 103 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 713 965 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 25 283 теста. Всего в стране проведено 11 414 423 теста.-0-