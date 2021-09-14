14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1630 пациентов с COVID-19, выписаны 1115. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 506 591 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 495 561 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3941 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9274 теста. Всего в стране проведено 8 066 129 тестов.

Более 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 482 000 прошли полный курс вакцинации.-0-