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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1655 пациентов с COVID-19, выписаны 1805. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 683 172 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 674 634 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 5371 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 24 844 теста. Всего в стране проведено 10 795 597 тестов.-0-