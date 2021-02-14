За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 14 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:11 Аналитик БИСИ: важно наращивать белорусское присутствие в Африке и Латинской Америке Общество
14:40 Стали известны призеры заключительного вида программы "Снежного снайпера" Спорт
14:30 Российский эксперт: не переболевшие COVID-19 будут заболевать весной от нового штамма В мире
14:28 МВД: под видом концерта под Смолевичами собрались активисты деструктивных Telegram-каналов Происшествия
14:17 Очистка кровли от снега позволит избежать несчастных случаев - МЧС Общество
14:13 В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы В мире
14:07 Программа на пятилетку в здравоохранении базируется на уже реальных достижениях медицины - мнение Общество
13:47 В Ветковском районе из-за аварии более 50 домов были без воды Регионы
13:41 Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку Общество
13:40 МЧС рекомендует при сильном снеге и метели парковать автомобили вдали от деревьев Общество
13:32 В Гомельском районе горела сельская библиотека Происшествия
13:10 Определились призеры "Снежного снайпера" в смешанной эстафете старшей возрастной группы Спорт
13:00 В России пятую неделю подряд число выздоровевших после коронавируса превышает число заболевших В мире
12:34 Президентская библиотека приглашает на выставку к 100-летию со дня рождения Мележа и Шамякина Культура
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222 Общество
12:20 Гомельская таможня сообщает о скоплении грузовиков перед пунктом пропуска "Новая Гута" Общество
12:16 Российская РЛС "Волга" в Беларуси будет отслеживать ПРО США в случае размещения в Европе Общество
12:07 Автоквест "Назад в прошлое" соберет молодых "разведчиков" в Гомеле Регионы
11:57 Стали известны медалисты "Снежного снайпера" в смешанной эстафете средней возрастной группы Спорт
11:51 В Шарковщинском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
11:45 Республиканская научно-техническая библиотека расскажет о технологии хлебопечения Афиша
11:34 Кратковременный снег и до -20°С ожидается в Беларуси 15 февраля Общество
11:32 Важен равноценный доступ к новейшим технологиям в обучении для городских и сельских ребят - мнение Общество
11:08 Два человека погибли в ДТП под Гродно Происшествия
11:04 Болгарская полиция не позволила неонацистам провести в Софии традиционное шествие В мире
10:57 В результате землетрясения в Японии пострадали более 120 человек В мире
10:53 Определились призеры "Снежного снайпера" в смешанной эстафете младшей возрастной группы Спорт
10:43 БИСИ: сотрудничество между Беларусью и странами Центральной Азии служит примером плодотворного взаимодействия Общество
10:37 Стоимость биткойна обновила исторический максимум Технологии
10:04 Сенат Конгресса США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента В мире
Все новости
Все новости
Общество
14 февраля 2021, 12:30

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Российский эксперт: не переболевшие COVID-19 будут заболевать весной от нового штамма
В России пятую неделю подряд число выздоровевших после коронавируса превышает число заболевших

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 268 687 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 258 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1849 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 286 тестов. Всего в стране проведено 4 681 199 тестов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здравоохранение статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Аналитик БИСИ: важно наращивать белорусское присутствие в Африке и Латинской Америке
Фото из архива Очистка кровли от снега позволит избежать несчастных случаев - МЧС
Фото из архива Программа на пятилетку в здравоохранении базируется на уже реальных достижениях медицины - мнение
Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку
Фото из архива МЧС рекомендует при сильном снеге и метели парковать автомобили вдали от деревьев
Фото из архива Гомельская таможня сообщает о скоплении грузовиков перед пунктом пропуска "Новая Гута"
Главное
Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222
Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер - Минэнерго
Стали известны призеры заключительного вида программы "Снежного снайпера"
Топ-новости
Мнение: мы еще раз убедились в том, что наша страна выбрала верный курс
Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку
МЧС рекомендует при сильном снеге и метели парковать автомобили вдали от деревьев
Гомельская таможня сообщает о скоплении грузовиков перед пунктом пропуска "Новая Гута"
Более 9 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами зарегистрированы с начала года в Беларуси
БИСИ: сотрудничество между Беларусью и странами Центральной Азии служит примером плодотворного взаимодействия
ФОТОФАКТ: Гомель засыпало снегом
Российская РЛС "Волга" в Беларуси будет отслеживать ПРО США в случае размещения в Европе
Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира
На участке дороги Минск - Микашевичи движение возобновлено
Дзермант: если ЕС хочет безопасности на своих границах, то с Беларусью сотрудничать ему придется
Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла чемпионат Беларуси в помещениях
ГАИ продолжает специальный план "Погода" на дорогах Минской области
Второй день ВНС. Выступления участников и гостей форума – главное
ФОТОФАКТ: Выставка работ портретиста Николая Опиока проходит в Минске
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.