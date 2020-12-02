За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны 1608

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 689 пациентов с COVID-19, выписаны 1 608. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 139 908 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 117 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 556 тестов. Всего в стране проведено 3 306 693 теста.-0-