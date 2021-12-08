8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 667 893 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 657 109 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5210 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 533 теста. Всего в стране проведено 10 574 547 тестов. -0-