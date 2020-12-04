4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 143 383 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 120 571 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 32 101 тест. Всего в стране проведено 3 367 889 тестов.-0-