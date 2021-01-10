10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 212 201 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 194 984 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1517 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 12 917 тестов. Всего в стране их проведено 4 130 911.-0-