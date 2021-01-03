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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 199 962 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 182 630 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1451 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
Всего в стране проведено 4 042 784 теста.-0-