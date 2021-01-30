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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1852 пациента с COVID-19, выписаны 2100. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 246 570 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 233 499 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1708 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 266 тестов. Всего в стране проведено 4 453 387 тестов.-0-