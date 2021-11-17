За сутки в Беларуси зарегистрированы 1862 пациента с COVID-19, выписаны 2894

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 862 пациента с COVID-19, выписаны 2 894. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 632 887 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 614 098 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 888 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 44 545 тестов. Всего в стране проведено 10 107 334 теста.-0-