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08 ноября 2021, 14:15

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1887 пациентов с COVID-19, выписаны 1534. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 615 814 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 591 786 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4758 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 080 тестов. Всего в стране проведен 9 867 401 тест. -0-

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