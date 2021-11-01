Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1890 пациентов с COVID-19, выписан 1561. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 602 058 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 575 555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20 796 тестов. Всего в стране проведено 9 652 240 тестов.-0-