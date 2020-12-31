31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 194 284 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 175 147 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения болезни на территории страны умерли 1424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 102 теста. Всего в стране проведено 3 988 420 тестов.-0-