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30 декабря 2020, 12:45

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 192 361 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 171 901 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 454 теста. Всего в стране проведено 3 962 318 тестов.-0-

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