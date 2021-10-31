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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1985 пациентов с COVID-19, выписаны 2648. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 600 168 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 573 994 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4631 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 37 694 теста. Всего в стране проведено 9 631 444 теста.-0-