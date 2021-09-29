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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 1295. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 536 097 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 517 325 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4129 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 37 432 теста. Всего в стране проведено 8 462 570 тестов.
Более 2 098 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 597 000 человек прошли полный курс вакцинации.-0-