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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны 1748. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 590 226 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 562 091 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4546 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 12 263 теста. Всего в стране проведено 9 415 476 тестов.-0-