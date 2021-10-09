Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1333. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 555 793 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 531 186 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4275 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 41 809 тестов. Всего в стране проведено 8 817 406 тестов.-0-