14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 2052 пациента с COVID-19, выписаны 1725. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 565 865 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 539 252 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4353 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 41 952 теста. Всего в стране проведено 8 989 883 теста.

Более 2491 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1807 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-