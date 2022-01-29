29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 2302 пациента с COVID-19, выписаны 1906. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 738 601 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 729 763 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6024 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40 074 теста. Всего в стране проведено 11 648 220 тестов.-0-