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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 5355 пациентов с COVID-19, выписаны 1463. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 913 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 901 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6454 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 314 тестов. Всего в стране проведено 12 408 634 теста.-0-