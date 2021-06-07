7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 400 422 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 392 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2919 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 593 теста. Всего в стране проведено 6 438 423 теста.

Более 619 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 329,3 тыс. - прошли полный курс вакцинации.-0-