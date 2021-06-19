19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 711 пациентов с COVID-19, выписаны 674. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 410 096 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 402 876 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3035 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 005 тестов. Всего в стране проведено 6 627 903 теста.

Более 760,4 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 464,4 тыс. - прошли полный курс вакцинации.-0-