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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 711 пациентов с COVID-19, выписаны 985. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 701 192 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 694 845 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5609 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 16 446 тестов. Всего в стране проведено 11 078 624 теста.-0-