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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 447 754 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 441 961 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3472 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 11 693 теста. Всего в стране проведено 7 324 156 тестов.-0-