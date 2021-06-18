18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 764 пациента с COVID-19, выписаны 740. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 409 385 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 402 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3025 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 460 тестов. Всего в стране проведено 6 610 898 тестов.

Более 747,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 445,8 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-