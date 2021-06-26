За сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 845

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 845. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 414 730 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 407 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3103 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 844 теста. Всего в стране проведено 6 736 776 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 837,1 тыс. человек, из них более 551,7 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-