12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 8783 пациента с COVID-19, выписаны 1555. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 823 045 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 808 784 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 266 тестов. Всего в стране проведено 12 108 268 тестов.-0-