10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 568. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 369 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 360 255 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2642 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 10 520 тестов. Всего в стране их проведено 6 007 012.-0-