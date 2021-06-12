12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 895 пациентов с COVID-19, выписаны 937. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 404 740 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 397 587 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2969 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 965 тестов. Всего в стране проведено 6 516 316 тестов.-0-