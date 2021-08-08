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08 августа 2021, 15:00

За сутки в Беларуси зарегистрированы 979 пациентов с COVID-19, выписан 1161

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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 979 пациентов с COVID-19, выписан 1161. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 453 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 448 220 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3532 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 618 тестов. Всего в стране проведен 7 426 441 тест.-0-

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