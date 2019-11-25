За выходные 25 человек не смогли пересечь белорусскую границу из-за проблем с документами

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные 25 граждан Беларуси и иностранных государств не смогли пересечь белорусской границу из-за проблем с документами, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"В пунктах пропуска на белорусской границе не перестают выявлять паспорта, которые стали недействительными в связи со сменой фамилии после заключения либо расторжения брака, ветхим состоянием, отсутствием некоторых страниц, размытыми печатями", - обращают внимание в Госпогранкомитете.

По этой причине только за последние выходные девятерым гражданам Беларуси отказано в выезде за рубеж. Всего же за выходные дни пограничники выявили 25 человек, которые пытались пересечь границу по недействительным документам: 16 из них оказались иностранными гражданами с ID-картами и внутренними паспортами. Все они привлечены к административной ответственности.

Госпогранкомитет напоминает гражданам, что при планировании поездки через границу следует удостовериться в действительности паспорта.-0-