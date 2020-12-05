5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За зверями и птицами Беловежской пущи можно наблюдать онлайн в течение всей зимы, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Четвертую зиму подряд сайт "Птушкі штодня" предлагает уникальную для нашей страны возможность - уютно сидеть дома и при этом наблюдать за жизнью дикой природы через круглосуточный стрим. В этот раз в эфире можно наблюдать не только за птицами, но и за зверями в окрестностях небольшой деревни Угляны в Беловежской пуще. Именно в этом месте звери проходят между маленьким низинным болотцем и лесом, да и стайки воробьиных часто используют этот коридор", - рассказали в АПБ.

Уже в первый день трансляции можно было увидеть больших синиц и обыкновенных лазоревок, соек. На кормушку заглянули и обыкновенный канюк, ворон, сорока и черный дрозд. Организаторы стрима рассчитывают за зиму зафиксировать более 20 видов птиц, как и в прошлом году. Они также надеются, что в кадре появятся косули, зайцы, лисы, возможно, и другие животные.

Наблюдать за зверями и птицами онлайн можно на сайте birdwatch.by.-0-