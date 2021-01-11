Заболеваемость COVID-19 ниже прогноза, некоторые медучреждения переходят к обычному режиму

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые медучреждения возвращаются к обычному режиму работы, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Еще до Нового года, до праздничных мероприятий мы заметили достаточно устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Такую же ситуацию наблюдали и во время праздничных дней. Исходя из имеющихся данных, было принято решение о том, чтобы некоторые наши учреждения вышли из так называемого режима работы инфекционных стационаров", - сказал Дмитрий Пиневич.

В частности, в Минске к обычному режиму работы возвращается 2-й родильный дом. Поэтапно к работе по своему профилю переходит Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Здесь принимают пациентов, нуждающихся в ранней реабилитации после перенесенных сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний. Аналогично - по всем регионам. Остальные республиканские научно-практические центры работали и работают в обычном режиме, подчеркнул министр.

Что касается в целом заболеваемости COVID-19, Дмитрий Пиневич заметил, что на данный момент реальная картина несколько оптимистичнее, чем прогнозировалось. "То есть заболеваемость даже на более низком уровне, чем это в наших прогнозах", - отметил он, вместе с тем добавив, что "с коронавирусом будем жить до конца весны".

После выходных в течение нескольких дней прогнозируется рост числа случаев обращения к медикам, что связано с так называемым отсроченным обращением. Это ежегодная тенденция, которая была и до пандемии. Затем, как ожидается, заболеваемость пойдет на спад, но резкого снижения ожидать не стоит. "Я думаю, до середины - конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа, - сказал министр. - Но мы полагаем, что вовремя проведенная вакцинация (в этом году вакцинировано более 40% населения) позволяет прогнозировать невысокий подъем заболеваемости. К началу весны мы увидим эффект от вакцинации".

Дмитрий Пиневич также отметил снижение числа тяжелых пациентов на 10-15%. Информация анализируется руководством Минздрава ежедневно (включая выходные и праздничные дни) в ходе видеосовещаний с участием представителей всех областей и Минска. На постоянном контроле наличие необходимой аппаратуры, в том числе для кислородного обеспечения пациентов. Более того, сегодня обсуждались вопросы жизнеобеспечения учреждений здравоохранения в связи с наступлением более низких температур. Внимание уделено бесперебойному теплоснабжению, электроснабжению, снабжению кислородом. Во всех регионах, несмотря на выходные, учреждения здравоохранения не переходили на праздничный режим, работали мониторинговые группы.-0-