Заболеваемость COVID-19 в большинстве регионов Беларуси ниже показателей прошлой волны

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 в большинстве регионов Беларуси сейчас ниже показателей прошлой волны, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эту волну мы понемногу проходим. Мы ежедневно утром получаем информацию, общаясь непосредственно с регионами. У нас только два региона - Минская область и Минск - выше 100% (заболеваемость выше по сравнению с прошлой волной. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Дмитрий Пиневич, добавив, что в остальных регионах цифры ниже показателей прошлой волны.

Вместе с тем, отметил министр, это не отменяет напряженную работу медиков. По-прежнему актуальны призывы к вакцинации, физическому дистанцированию. "Наоборот, в этом мы должны быть еще более последовательными, более настойчивыми", - сказал он.

Определяющим штаммом остается дельта, который и формирует эту волну. "Многие говорят, и мы действительно это видим: он отличается от уханьского штамма. Это совершенно иная эпидемическая ситуация, это более тяжелые пациенты, гораздо более сложное их ведение, в том числе в стационарных условиях", - сказал Дмитрий Пиневич, отметив, что "подходы, в принципе, остаются универсальными".

По словам министра, сейчас в зоне риска не только пожилые люди, но и дети, беременные - вот почему стоит вопрос вакцинации беременных и кормящих матерей. "Кстати, вакцинация этих категорий проходит достаточно интенсивно", - заметил он.

Дмитрий Пиневич обратил внимание, что в авторитетных научных изданиях, периодике и СМИ появляется все больше статей, в которых производители вакцин заявляют о возможности вакцинации детей. "Мы на следующий год планируем, что дети будут вакцинироваться. Какие группы? Наверное, как мы делали и раньше: часто и длительно болеющие детки, посещающие учреждения образования", - сказал он. Министр считает, что в скором времени вакцинация от коронавируса станет такой же сезонной, как сейчас против гриппа.-0-