Пиневич: вклад студентов медвузов в борьбу с COVID-19 сложно переоценить

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад студентов медицинских вузов в борьбу с COVID-19 сложно переоценить, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши студенты с первой волны участвовали в оказании медицинской помощи: младшие курсы - в качестве санитаров, средних медработников; субординаторы, интерны в полной мере оказывали медпомощь. Эта помощь практическому здравоохранению неоценима", - сказал Дмитрий Пиневич.

Работа в пандемию приближена к боевым условиям, заметил министр. Можно научиться действовать в самых сложных ситуациях.

По его словам, желающих помочь практическому здравоохранению среди студентов было гораздо больше, чем рабочих мест. Тем не менее все нашли себе дело - от работы в "красных зонах" до волонтерства в поликлиниках, заметил Дмитрий Пиневич.-0-