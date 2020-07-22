Заболевшего коронавирусом преподавателя Военной академии спасли после 66 дней на ИВЛ

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболевший коронавирусом преподаватель Военной академии 64-летний Владимир Бутенко более двух месяцев провел на аппарате искусственной вентиляции легких. Его спасли специалисты Главного военного клинического медицинского центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

Владимир Бутенко попал в отделение интенсивной терапии и реанимации Главного военного клинического медицинского центра 10 мая. У него был диагностирован COVID-19 и односторонняя пневмония. Сразу же мужчину перевели на ИВЛ.

"Поражение легких было достаточно объемным, за время лечения у него случился ряд осложнений, в том числе сепсис, - рассказал начальник отделения, врач анестезиолог-реаниматолог Константин Абдин. - Но энергичные меры, всестороннее лечение и уход дали результат, и 14 июля Владимир Бутенко был наконец снят с аппарата ИВЛ. Он еще продолжает оставаться кислородозависимым, но уже общается, может самостоятельно принимать пищу, у него были родные".

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, благодарит врачей за помощь: "В военном медицинском центре меня просто вытащили с того света. Я хожу! Врачи лишний раз напомнили, как сильно нужно беречь самое дорогое - жизнь".-0-